Bakan Tekin'den Hayatını Kaybeden Öğretmenlere Taziye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, derin üzüntülerini dile getirdi. İstanbul'da yaşanan bu elim olay, eğitim camiasını yasa boğdu.

Trafik kazasında iki değerli öğretmenimizin yanı sıra iki vatandaşımızı da kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir.