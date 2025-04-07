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Taziye dönüşü feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

İzmir'de taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilip takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 09:01, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 09:02
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Taziye dönüşü feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aliağa ilçesi Kuzey Ege Otoyolu Aliağa ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu H.Ş. yönetimindeki 65 EB 971 plakalı minibüs, İstanbul yönünden Menemen istikametine giderken otoyolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çarptıktan sonra devrilerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen otoyol jandarması olay yeri güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yolculardan Ömer Özer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan E.Ö., M.Ö., U.Ö., A.Ö., S.Ö., Y.Ö., Ş.Ö., A.A., H.Ş. ve T.A. ambulanslara hastanelere sevk edildi. Ömer Özer'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'DAN DÖNÜYORLARDI

Otoyolda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasında araçta bulunanların Tekirdağ'da bir taziye ziyaretinde bulunduktan sonra İzmir'e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Bu arada kaza nedeniyle otoyolda da araç yoğunluğu oluştu. Minibüs çekilip, yol temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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