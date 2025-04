Mahkeme Kararı Yenilenen Sınavda Tebligat Usulü Nasıl Olmalı!

Dava konusu olayda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından Saray Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi alımına ilişkin alım Mahkemenin kararı gereği yürütmesi durdurulduğundan giriş sınavının yenilenmesine karar verilmiştir.

Davacı, yenilenen sınavda yazılı bildirimin eksik yapıldığı gerekçesiyle giriş sınavına girememiştir.

İlk derece mahkemesi, 7201 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca, davacının adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine yeniden bir tebligat çıkarılması gerekirken bu yola gidilmediği, öte yandan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca giriş sınavının ilan edilmesinin zaruri olduğu, böyle bir ilanın yapılmadığı gerekçesiyle dava konusu sınavın iptaline karar verilmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, sınavın iptalini hukuka uygun bulmakla birlikte, davaya konu sınavın ilgili Yönetmelik kapsamında yapılmadığını, yargı kararının gereğini yerine getirmek amacı taşıdığını, bu doğrultuda gerekçeden bu hususun çıkartılmasını istemiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2023/5051

Karar No : 2024/5151

TEMYİZ EDEN : 1- (DAVALI) . Üniversitesi

VEKİLLERİ : Av. ., Av. .

2- (DAVALI YANINDA MÜDAHİL) .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı tarafından, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nce, Grafik Tasarım Programı öğretim görevlisi kadrosu için 26.08.2021 günü yapılan yazılı bilim sınavına girmediği gerekçesiyle başarısız sayılmasına dair işlem ile bu işleme bağlı olarak yapılan öğretim görevlisi atama işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; . İdare Mahkemesi'nin . tarih ve E:. sayılı yürütmenin durdurulması kararı uyarınca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Grafik Tasarım Programı bünyesinde öğretim görevlisi istihdam edilmek üzere tekrarlanan ve 26/08/2021 günü, saat 11:00'da yapılması öngörülen sınava ilişkin bildirimi içeren tebligatın yetersiz adres yazılması sebebiyle davacıya ulaşmadığı, davalı idarece, bu tebligatın tarafına iade edilmesi üzerine, 7201 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca, davacının adres kayıt sisteminde bulunan ". Mahallesi, . Caddesi, . Blok, No:. İç Kapı No:., Çorlu/TEKİRDAĞ" şeklindeki yerleşim yeri adresine yeniden bir tebligat çıkarılması gerekirken bu yola da tevessül edilmediği, davacının yokluğunda 26/08/2021 tarihinde gerçekleştirilen mezkur sınava girmediği gerekçesiyle başarısız sayılmasına dair işlem ile bu işleme bağlı olarak yapılan öğretim görevlisi atama işleminde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı, öte yandan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Grafik Tasarım Programı bünyesinde öğretim görevlisi istihdam edilmek üzere 26/08/2021 günü, saat 11:00'da yapılan sınav her ne kadar yargı kararı uyarınca tekraren gerçekleştirilen bir sınav niteliğinde ise de; sınav tarih ve saatinin, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca ayrıca ilan edilmesinin zaruri olduğu, böyle bir ilanın yapılmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemlerin, bu bakımdan da hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :Davalı idare ve davalı yanında davaya müdahil tarafından, 26/08/2021 günü yapılan sınavın, daha evvel aynı kadro için yapılan sınava ilişkin olarak ... İdare Mahkemesi'nin E:. sayılı dosyası üzerinden açılan davada anılan Mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararı uyarınca gerçekleştirildiği ve bir tekrar sınavı niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu sınavın Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ilan edilmesine gerek olmadığı, Tebligat Kanunu uyarınca yapılan tebligatın adresin yetersiz olması nedeniyle iadesi üzerine ayrıca davacıya e posta yoluyla da bildirimin sağlandığı, davacının sınava katılmadığı için başarısız sayıldığı, kararın hukuka aykırı olduğu ve bozulması gerektiği kararın ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile kararının, gerekçeli onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İlan" başlıklı 8. maddesinde; " (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.

(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz." kuralı yer almaktadır.

Mahkemece, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Grafik Tasarım Programı bünyesinde öğretim görevlisi istihdam edilmek üzere 26/08/2021 günü, saat 11:00'da yapılan sınav her ne kadar yargı kararı uyarınca tekraren gerçekleştirilen bir sınav niteliğinde ise de; sınav tarih ve saatinin, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca ayrıca ilan edilmesinin zaruri olduğu, davalı idarenin savunma dilekçesindeki ikrarı ve tüm dosya içeriğinden de anlaşıldığı üzere böyle bir ilanın yapılmadığı, dava konusu işlemlerin, bu bakımdan da hukuka ve mevzuata aykırı değerlendirmesi yapılmıştır.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca yapılacak ilan, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı alımına yönelik olarak açılan kadrolara ilişkin olup, yükseköğretim kurumunun akademik personel ihtiyacının giderilmesine ilişkin iş ve işlemlere yöneliktir.

Uyuşmazlık, öğretim görevlisi ihtiyacına binaen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilanına başvuran ve ön inceleme aşamasında başarılı olarak bilim sınavına davet edilen adayların bilim sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine yapılan öğretim görevlisi atamasının iptali istemiyle açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanması amacıyla bilim sınavının yenilenmesi ve yapılan yeni sınava göre gerçekleştirilen atamanın iptali isteminden kaynaklanmakta olup; burada, ön inceleme aşamasında başarılı olarak bilim sınavına katılmaya hak kazanan adaylara yargı kararı gereği yenilenecek sınavın yeri zamanına yönelik yapılacak bildirim, Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında değildir. Zira; yenilenecek sınav, hali hazırda ilan edilmiş bir kadroya dairdir.

Bu itibarla; uyuşmazlığa konu sınav, her ne kadar yargı kararı uyarınca tekraren gerçekleştirilen bir sınav niteliğinde ise de; sınav tarihi ve saatinin, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca ayrıca ilan edilmesinin zaruri olduğu yolundaki Mahkeme gerekçesinin karardan çıkarılması gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçenin karardan çıkarılması suretiyle ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,

4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 09/10/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.