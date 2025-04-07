Benzin ve Motorine İndirim Bekleniyor

Benzin ve motorine indirim yolda: İşte 7 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla 1,5 TL'yi aşan bir indirim beklendiğini aktarırken, düşüşlerin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini aktardı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global Piyasalardaki Dalgalanmalar ve Akaryakıt Fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından bu hafta benzin ve motorin fiyatlarında 1,5 TL'yi aşacak bir indirim bekleniyor. Peki, 7 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

46.72 TL Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

46.83 TL LPG litre fiyatı: 28.19 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

47.27 TL Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

47.57 TL LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları