İzmir'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan bir lastik botta 3'ü çocuk olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Urla açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler hızlıca bölgeye sevk edildi. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içindeki göçmenleri yakalayarak güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu tür olayların sıkça yaşandığı bölgede, sahil güvenlik ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediyor.