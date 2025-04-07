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Dolar/TL Haftaya Yatay Başladı, 38,0070 Seviyesinde

Dolar/TL haftaya yatay bir başlangıç yaparak 38,0070 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki son gelişmeler ve ABD tarifelerinin etkileri inceleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 10:04, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 10:00
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Dolar/TL Haftaya Yatay Başladı, 38,0070 Seviyesinde

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 38,0070 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 37,9960'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,0070 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 41,8580'den ve sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 49,0190'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla 102,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Trump'ın Koruyucu Ticaret Politikası

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından varlık fiyatlarında oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı. Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemeler risk algısının yüksek kalmasına yol açıyor.

Çin'in Yanıtı ve Olası Etkiler

ABD yönetiminin tarifelerine cuma günü Çin karşılık açıkladı. Buna göre, ABD'nin ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşılık aynı oranda ek tarife uygulanacağı duyuruldu. Öte yandan, söz konusu tarifelerin ABD ekonomisinde enflasyonist baskıları canlı tutacağına yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifeleri açıklamasının ardından cuma günü ilk kez konuştu.Tarifelerin beklenenden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu dile getiren Powell, olası ekonomik etkilerini değerlendirmenin zor olduğunu vurguladı. Powell, "İleriye baktığımızda, yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösterecek ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükseltecektir. Para politikası için uygun seyrin ne olacağını söylemek için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Analist Görüşleri ve Beklentiler

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini mayıs ayında yapacağına ilişkin beklentilerin arttığını belirterek, tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişelerin Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 4 faiz indirimi yapacağına yönelik fiyatlamaları güçlendirdiğini kaydetti.Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103'ün direnç olarak öne çıktığını aktardı.

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