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Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 2,80 düşüşle başladı. Bankacılık sektörü en fazla kaybettiren oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 10:07, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 10:50
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirdi.

Teknik Analiz ve Önemli Seviyeler

Analistlere göre, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 puan ise direnç konumunda. Bu seviyeler yatırımcılar için kritik öneme sahip olabilir. Piyasalardaki gelişmeler ve açıklamalar yakından izlenmeli.

  • Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek.
  • ABD tarifelerine yönelik haber akışı önemli.
  • Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışlar takip edilecek.


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