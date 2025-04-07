Suriye lideri Şara, Türkiye'ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye geçiş döneminin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ahmed Şara'nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

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