Kartal'da arkadaşını öldürdü, Kadıköy'de yakalandı

Olay, 5 Nisan saat 17.10 sıralarında Kordonboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Kırdağ'ın silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada şüphelinin olay yerine gelirken ve kaçarken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti.

Çalışmaların devamında cinayeti işleyerek kaçan şüphelinin Fırat Kırdağ'ın eski arkadaşı Y.G. olduğu belirlendi. İkili arasında bir yıl önce yaşanan bıçaklı kavgada Fırat Kırdağ ve Y.G.'nin hafif şekilde yaralandığı tespit edilirken olayın ardından birbirinden şikayetçi olmayan taraflar arasında husumet oluştuğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Y.G.'yi Kadıköy'de gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.