10 yaşındaki Berfin canından oldu
Şanlıurfa'da 2 gün önce inek tepmesi sonucu hastanelik olan 10 yaşındaki Berfin Güneşan'dan acı haber geldi. Talihsiz kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 11:37, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 11:38
Olay, 4 Nisan Cuma Haliliye ilçesine bağlı kırsal Sendebelen Mahallesi'nde yaşandı. 10 yaşındaki Berfin Güneşan ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı. Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.