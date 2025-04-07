Tarihi kent Mardin'e bayramda turist akını

Ramazan Bayramı tatilinde kentte 20 bin yatak kapasitesinin bulunduğu otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Tarihi kenti 200 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Camileri, medreseleri, manastırları, kiliseleriyle turizm açısından büyük potansiyele sahip Mardin'in tarihi yapılarını ziyaret eden turistler, badem şekeri ve coğrafi işaretli yöresel yemeklere ilgi gösterdi.

Bazı ziyaretçiler, yer bulamayınca konaklama için çevre illerde kaldı. Mardin'de bayram boyunca yaşanan turist yoğunluğu turizm sektörünü ve esnafı mutlu etti.

[Fotoğraf: AA]

"Tarihi yapılar ve müzeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, açık hava müzesi konumundaki Mardin'in yoğun ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un başkanlığında turizme yönelik yapılan çalışmalarla bu hareketliliğin artarak süreceğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Mardin'de bayram tatili boyunca yoğun bir ziyaretçi trafiği mevcuttu. İlimizde bulunan bütün otel, konak, misafirhaneler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte Mardin'i bayram tatili boyunca 200 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kent merkezi, tarihi yapılar ve müzeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle Dara Antik Kenti'ni bayram tatili boyunca 100 binden fazla turist ziyaret etti. Turizmdeki bu hareketliliğin sezon boyunca sürmesi beklenmektedir."