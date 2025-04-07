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Adana'da İşitme Cihazı Çalınan Küçük Kız Yeniden Duyuyor

Adana'da semt pazarında işitme cihazı çalınan 3 yaşındaki Kübra Naz, hayırseverin yardımıyla yeniden duymaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 12:45, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 12:46
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Adana'da İşitme Cihazı Çalınan Küçük Kız Yeniden Duyuyor

Adana'da geçen yıl semt pazarında "biyonik kulak" olarak bilinen işitme cihazı çalınan 3 yaşındaki kız çocuğu, bir hayırseverin yardımıyla yeniden duymaya başladı. Alışveriş için 30 Haziran 2024'te merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki semt pazarına giden ve burada bebek arabasındaki kızları Kübra Naz Sağın'ın (3) işitme cihazlarından birinin çalınmasıyla üzüntü yaşayan Mine (34) ve Mustafa Sağın (35) çiftinin sesini, yapılan haberler üzerine bir hayırsever duydu. Doğuştan işitme engelli olan ve devlet desteğiyle 2 yıl önce gerçekleştirilen operasyonun ardından biyonik kulak takılan Kübra Naz, yaklaşık 9,5 ay sonra hayırseverin desteğiyle işitme cihazına yeniden kavuştu. Sağın ailesi, üç çocuklarından en küçüğü olan Kübra Naz'ın cihaza alışmasının ardından normal yaşamına dönmesini, kardeşleri ve arkadaşlarıyla oyunlar oynamasını heyecanla bekliyor.

"İlk takıldığında güldü, sonra ağlamaya başladı"

Anne Mine Sağın, AA muhabirine, kızının yeni işitme cihazına kavuşması dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi. Hayırsever iş insanına teşekkür eden Sağın, "Bize cihazı alıp gönderenden Allah razı olsun. Mutluyuz, farklı bir duygu. Bugün yeniden doğduk." dedi. Sağın, şunları kaydetti: "Nasıl böyle bir şey başımıza geldi diye sürekli ağlıyordum. Okula da götüremedik. İnşallah bu saatten sonra daha iyi olur. Ameliyattan sonra 2 ay kulağı tam duydu, cihazı çalındıktan sonra çocuk tamamen eski haline döndü. Kulaklık takıldıktan sonra kızım ağladı. Uzun süredir duymadığı için bugün ilk kez duymuş gibi oldu. Şimdi takmak istemiyor ama zamanla alışır. İlk takıldığında güldü, sonra ağlamaya başladı. Yavaş yavaş kulaklığına alışacak."

"Çocuğum yeniden duydu, hayata tutundu"

Mine Sağın, çocuğunun yeni işitme cihazına alışma sürecinde olduğunu anlatarak, "Çocuğum yeniden duydu, hayata tutundu. İnşallah kardeşleriyle bir ortama girer, oynar artık. Daha önce cihazı varken oynuyordu. Bundan sonra inşallah onlar gibi konuşur, oynar." ifadesini kullandı. Sağın, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirterek, "Vicdanı olmayan insan her şeyi yapar. İnşallah başka birinin başına gelmez. Biz yaşadık, başka birinin başına gelmesin. Vicdanı olan insan kulaklığı çocuğun kulağından almaz. Çalan, demek ki vicdansız, Allah'a havale ediyorum. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.Mine ve Mustafa Sağın çifti, 30 Haziran 2024'te alışveriş için merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki semt pazarına gitmiş, bebek arabasındaki kızları Kübra Naz Sağın'ın (3) işitme cihazlarından biri çalınmıştı. Durumu fark eden Sağın çifti, polise ihbarda bulunmuş, fakat çocuğun işitme cihazı bulunamamıştı. Anne Mine Sağın, cihaz temini konusunda hayırseverlerden yardım istemişti.

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