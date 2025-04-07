Aydın'da 77 yaşındaki kadına tren çarptı
Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 12:51, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 12:48
İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Girne Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Hanife Acıçimen'e (77) çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bir süre durdurulan tren seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.