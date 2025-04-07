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Karadenizli balıkçılar av sezonunu mutlu kapatıyor

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek başladıkları sezonu bol miktarda balık avıyla geride bırakıyor. Balıkçılar beklentilerinin üzerinde geçen sezonun mutlu yorgunluğunu yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 13:12, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 13:13
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Karadenizli balıkçılar av sezonunu mutlu kapatıyor

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun bitimine kısa bir süre kala teknelerini limanlara çekmeye başlayan balıkçılarda, beklentilerinin üzerinde geçen sezonun mutlu yorgunluğu var.

Sezonu palamut ile açan balıkçıların bol miktarda avladığı balık çeşitleri sofraları çeşitlendirdi.

Hamsi avında palamut kadar olmasa da iyi bir sezonun geride kaldığında hemfikir olan balıkçılar, bol miktarda mezgit ve istavrit avlamaya devam ediyor.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, av yapan balıkçıların yanı sıra satış yapan balıkçılar ve vatandaşlar için de güzel bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Palamut avındaki bolluğa işaret eden Karadeniz, "Palamutta belki son 10 yılın en iyi avını gerçekleştirdik diyebiliriz. Vatandaşlarımıza bu sezon bol miktarda palamut tükettirmeyi başardık" dedi.

Hamsi avının bol olmamasına rağmen genel anlamda iyi geçtiğini belirten Karadeniz, balıkçıların bu sezon özellikle ince hamsileri tutmamaya özen gösterdiğini vurguladı.

"Vatandaş ucuza palamut tüketebildi"

Çok iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Karadeniz, "Özellikle palamudun bol miktarda avlanmasıyla vatandaş ucuza palamut tüketebildi. Bu sezon ortalama bir kilogram gelen palamudun tanesi 80 ile 100 lira arasından satışa sunuldu" diye konuştu.

Karadeniz, palamut ve hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgitin bol miktarda avlandığını, balıkların kilogramının 100 ile 150 liradan satıldığını aktardı.

Balıkçı teknelerinin sezon sonuna yaklaşılmasıyla limanlara çekildiğini söyleyen Karadeniz, "Balıkçılarımız sezonun tamamlanmasının ardından bir aylık bir dinlenme süreci geçirecek. Ardından yeni sezon öncesi ağ bakımı ve tekne onarımlarına başlayacak. Mayıs ayı içerisinde bu bakımlar başlayacak" dedi.

Bol miktarda kalkan avı fiyatları düşürdü

Ünal Karadeniz, bundan sonraki süreçte özellikle küçük balıkçıların kalkan avına yöneleceklerine işaret ederek, "Şu anda avlanan kalkan çok iyi. Bizleri memnun ediyor. Tezgahlarda sezon ortasında kilogramı 1300 liradan satılan kalkanlar şu anda bol miktarda avlandığı için 600-700 liraya kadar düştü" değerlendirmesinde bulundu.

Perşembe ilçesinde balık satışı yapan Özay Çakır da balıklardaki bol çeşitlilik nedeniyle istedikleri satışı yapabildiklerini ifade etti.

Tezgahlarda son 7-8 yılın ardından ilk defa bu kadar hareketlilik yaşandığını belirten Çakır, balıkçıların memnun bir şekilde sezonu tamamladığının altını çizdi.

Trabzon'da mezgit ve istavrit bolluğu devam ediyor

Trabzon'da da av sezonun sona ermesine sayılı günler kala balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 ile 125 liradan alıcı buluyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde bulunan balıkçı pazarında istavrit, mezgit, barbun, çipura, levrek, tirsi ve torik tezgahlarda yer alıyor.

Barbun ile alabalık 200, çipura ve levrek 350, tirsi 100 ve toriğin kilogramının 150 liradan satıldığı balıkçı tezgahları ilgi çekiyor.

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