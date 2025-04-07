Marketten çıkan yaya felaketi yaşadı

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde alışveriş yaptığı marketten çıkan yayaya skuter çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya ve sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.