İstanbul'da 410 Suçtan Aranan Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da **410 farklı suçtan** aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, **"dolandırıcılık"** suçundan bir olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen, **410 farklı suçtan** arama kaydı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 yıldır aranan A.P'yi yakaladı. Tekirdağ'a getirilen şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.