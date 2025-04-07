İstanbul'da 410 Suçtan Aranan Kişi Tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışma sonucu, dolandırıcılık dahil 410 suçtan aranan A.P., İstanbul Ümraniye'de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 15:13, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 15:14
Tekirdağ'da **410 farklı suçtan** aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, **"dolandırıcılık"** suçundan bir olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen, **410 farklı suçtan** arama kaydı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 yıldır aranan A.P'yi yakaladı. Tekirdağ'a getirilen şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.