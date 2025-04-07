Toplu sözleşme yaklaşıyor. İşte tarımda eksik kalanlar!

Toplu Sözleşmede unutulan veya eksik bırakılan birimler var mı?

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunu da kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmesinin güncellenme süreci yaklaşmış bulunuyor. Tüm memurları ilgilendiren toplu sözleşmeler genellikle 2 yıl arayla güncelleniyor. Toplu Sözleşmelerde memurların çalıştıkları işin hacmine ve zorluğuna göre ek ödemeler ve ek kazanımlar sağlanabiliyor. Ancak bu konuda yetkili olan karar vericiler tüm bu iş kollarının ayrıntılarını bilmedikleri için zaman zaman unutulan veya eksik bırakılan alt birimler olabiliyor. Tıpkı tarımda alt idareci kadrolarının, Ar-Ge çalışanlarının, zorluk derecesine göre işlerde görev alanların, riskli ve hacimli işlerden sorumlu tutulanların unutulduğu gibi!

7. Dönem Toplu Sözleşme mutabakatı incelendiğinde unutulan veya eksik bırakılan birimlerin ve iş kollarının 8. Toplu Sözleşmede unutulmaması ve değerlendirmeye tabi tutulması, çalışanların en büyük dileği!

Tarım ve Orman Hizmet Kolunda çalışan personelinin büyük bir kesimi genel olarak ele alınırken bazı birimlerin özel olarak ele alınmış olduğu 7. Toplu sözleşmede özellikle dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Hizmet Kolunun, Orman kanadı toplu sözleşmede, nerdeyse birim birim ele alınırken Tarım kanadında, birimlerin büyük çoğunluğu genel değerlendirmeye tabi tutulmuş ve çok kısıtlı haklar verilmiş görünüyor. Bu durum, kazanım dağılımında makul bir yaklaşımın yakalanamadığını gösteriyor. Bunun nedeni ilgisizlikten midir? Yoksa bilgisizlikten midir? Bu sorunun muhatabı başta sendikalar olmak üzere ilgili yetkililerdir.

Benzer işi yapanların kazanımları arasındaki farklılıklar yeniden düzenlenmelidir!

Tarımda farklı birimlerde çalışan ancak benzer işi yapan personeller arasında kazanımlar arası farklılıklar dikkat çekici boyuttadır. Ayrıca bazı özellikli birimlerin ve bazı sorumluluklu görevleri üstenenlerin Toplu Sözleşmede yer almadığı da dikkat çekici bir unsur olarak göze çarpmaktadır.

7.Toplu Sözleşmede yer alan ve belli birimler üzerine kurulduğu gözlemlenen kazanımlar için bazı örnekler verecek olursak;

- Orman İşletme şefi İle DKMP şefi olarak görev yapan personelin Ek ödemelerinin 10 puan artırılması sağlanmış,

- TİGEM'de görev yapan personelin ayda 50 ve yılda 350 saate kadar olan fazla çalışma ücretlerinin 5 katı olarak ödenmesi sağlanmış,

- TMO'da görev yapan personelin ayda 50 ve yılda 350 saate kadar olan fazla çalışma ücretlerinin 5 katı olarak ödenmesi sağlanmış,.

- ESK'da görev yapan personelin ayda 50 ve yılda 350 saate kadar olan fazla çalışma ücretlerinin 5 katı olarak ödenmesi sağlanmış,

- AOÇ'de görev yapan personelin ayda 50 ve yılda 350 saate kadar olan fazla çalışma ücretlerinin 5 katı olarak ödenmesi sağlanmış,

- DKMP'de görev yapan personelin ayda 50 ve yılda 350 saate kadar Olan fazla çalışma ücretlerinin 5 katı olarak ödenmesi sağlanmış,

- AOÇ'de görev yapan personele aylık 1000 gösterge rakamı karşılığı ilave ödeme yapılması sağlanmış,

- TKDK'da görev yapan destek personelinin sözleşme ücretlerinin aylık 600 gösterge rakamı karşılığı tutarda artırılması sağlanmış, birçok farklı kurumun çalışanı bu ve benzeri şekilde kazanım elde etmiştir.

Toplu Sözleşmede elde edilen kazanımların bu haliyle Tarım ve Orman'ın diğer birimleriyle ve bağlı kuruluşlarıyla farklılık arz etmesi çalışanlar nezdinde adaleti yerince yansıtmadığı izlenimi uyandırmaktadır. Eğer bu durum bilgisizlikten kaynaklanıyorsa bilgisizlik giderilmelidir. Yok, eğer ilgisizlikten kaynaklanıyorsa o zaman da ilgisizler giderilmelidir. Aksi takdirde aynı çatı altında bir taraf kazandırılırken diğer bir tarafı kazandırmamak adil bir yaklaşım değildir.

Sorumluluk ve risk üstenen yöneticiler toplu sözleşmede unutulmamalıdır!

Maaş olarak idareci kadrosunda görev yapan yöneticiler, teknik personelden daha düşük maaş almaktadır. Kurum Müdürlüklerinde, birçok sorumluluğu ve riski üstenen yöneticiler, sorumlular bu toplu sözleşmede yer almamaktadır.

Yenilikçi ve tarımı geliştirici çalışmalara imza atan görevliler sıradan memur gibi değerlendirilmekte, onlara da Toplu Sözleşmede bir başlık açılmamaktadır. Böylece Toplu Sözleşmelerde emeklerinin karşılığı karşılıksız kalmakta, sorumluluk, üretkenlik ve alınan görev riskine göre yapılan değerlendirme kısır kalmaktadır.

Tarım ve Orman çalışanlarının büyük çoğunluğu, birkaç yılda bir yenilenen bu toplu sözleşme metinlerini okumadıkları için "aynı işi ben X müdürlüğünde yapıyorum ama benim çalıştığım müdürlüğün böyle bir uygulaması niye yok?" şeklinde bir soru sormak da, doğal olarak akıllarına gelmemektedir. Akla gelmeyince de gündeme gelmemektedir!

Toplu sözleşme gündemi oluşturulurken gündemi oluşturanların her birime hakim olmaları beklenmiyor ancak tüm kademelerin çalışma şartları bilgisine ulaşmak ve ona göre toplu sözleşmede yer vermek çok zor olmasa gerek!

Toplu sözleşme çalışma şartlarına ve gelir düzenlemesine katkı bakımından önemli bir fırsattır!

Sorumluluk ve risk üstenen, her fırsatta, basit bir şikayetle bile yılaşırı teftişle muhatap olan kurum yöneticileri, tarımın sürdürülebilirliğini sağlayan ve bilimsel tarımın varlığını devam ettirmede başrolü oynayan Ar-Ge emekçileri, üretken ve yenilikçi çalışmalara imza atan çalışanlar toplu sözleşmede unutulmamalıdır!

Tarım uzmanı kadrosuyla görev yapan ve aralarında hiçbir eğitim farkı bulunmayan hatta birçok tarım uzmanından daha fazla tahsil yapmış olan mühendisin, aynı işi yaptığı fakat tarım uzmanının mühendisten 1.5 kat daha fazla maaş aldığı şartlarda adalete katkı açısından toplu sözleşmeyle iyi bir çözüm yolu olabilir.

Yetkili Sendikaların; "Çalışanlarımızın taleplerini ve beklentilerini merkeze alarak, teşkilatımızla istişareler yaparak, emeğin karşılık bulması, alın terinin hak ettiği değeri alması için mücadelesini kararlılık ve titizlikle yürüttüğümüz Toplu Sözleşmeyle yeni kazanımlara imza attık, atıyoruz." Söylemiyle yola çıkan Toplu Sözleşme kurgusunun; emek eşitliğini, üretkenlik katkısında bulunanları, tarımın geleceğini şekillendirenleri, tarımsal üretimi 20 yılda 10 katına çıkaran çalışmaları yapanları, tarımın bugününü ve yarınını Ar-Ge'ye konu ederek çözüm arayan Araştırmacıları ve kısıtlı yetkilerle üst kademenin şamar oğlanına çevrilen idari sorumluluk üstenmişleri Toplu Sözleşmede, toplu olarak ele almanın zamanı gelmiştir!

A.Naci BAHÇECİ