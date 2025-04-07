Etimesgut Belediyesi Gençlere Destek Olmaya Devam Ediyor

Etimesgut Belediyesi, gençlere verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Etimesgut Belediyesi Etimgem Kurs Merkezi, 8. sınıf LGS kursu ve 12. sınıf üniversite hazırlık kurslarına ön başvuruların başladığını duyurdu. İkametgahı Etimesgut ilçesi sınırlarında olan öğrencilerin sınav süreçlerine daha iyi hazırlanmaları ve başarılı olmaları adına sunulacak bu eğitim programları, ders anlatımları, deneme sınavları ve rehberlik hizmetleriyle desteklenecek. Eğitimde tasarrufa gitmeyen ve fırsat eşitliğine önem veren Etimesgut Belediyesi, akademik başarılarını artırmak isteyen öğrencilere yönelik bu desteğini deneyimli öğretmen kadrosu ile sunmayı hedefliyor.

Etimgem Kurslarında Sunulan İmkanlar

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında kapsamlı dersler

Aylık ve haftalık düzenli ölçme değerlendirme sınavları ile öğrencilerin gelişim takibi

PDR Hizmeti ile hem eğitim sürecinde hem de tercih dönemlerinde profesyonel yönlendirme ve rehberlik hizmeti

'Öğrencilerimizin Her Zaman Yanında Olacağız'

Her fırsatta eğitimin ne kadar önemli olduğunu dile getiren Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu,"Etimesgut Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Bu doğrultuda tüm öğrencilerimize destek için YKS hazırlık ve 12. sınıf Üniversite hazırlık kursu sunuyoruz. Donanımlı eğitmenler eşliğinde, servislerinden yemeklerine kadar her bir detayı düşünerek yola çıktık. Kurs merkezlerimize gelirken yol masraflarını nasıl karşılasam, öğle yemeğinde ne yesem gibi kaygılara kapılmadan sadece derslerine ve girecekleri sınava odaklansınlar diye evlatlarımız için her bir detayı düşündük. Seçim döneminde gençlerimize lise ve üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerinde yanlarında olacağımızı ve eğitimleri söz konusu olduğunda elimden ne geliyorsa yapacağımı söylemiştim. Çok şükür sözümüzü tuttuk ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden buyana eğitim söz konusu olduğunda tasarruf var diyerek asla geri adım atmadık, aksine ne gerekiyorsa sonuna dek yaptık! Yapmaya da devam edeceğiz!

'Tüm öğrencilerimiz hayallerine kavuşsun diye çalışıyoruz'

Yıl boyunca öğrencilerimize ve ailelerine destek olmak amacıyla bu hizmetimizi sürdürdük. Profesyonel kadro eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi destekler sunarak uzmanlardan destek aldık. Tüm öğrencilerimiz hayallerine kavuşsun diye onları birkaç adım ileri taşıdık! Sınava hazırlıktan tercih sürecine kadar her aşamasında gençlerimizin yanında yer alacağız. Gençlerimizin hak ettiği eğitimi alması ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi adına her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başvuru Bilgileri

8. Sınıf LGS ve 12. sınıf Üniversiteye Hazırlık Kursları ön başvuruları ETİMGEM Merkez binasına şahsen yapılacak olup, son başvuru tarihi 16 Mayıs 2025'te sona erecektir.