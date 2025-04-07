Fırat Gökçe Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Oldu

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup toplantısında Fırat Gökçe'yi yeni başkan yardımcısı olarak atadı. İki dönem boyunca Mamak Belediyesi CHP Meclis Üyeliği görevini başarıyla yürüten ve aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Üyesi olan Fırat Gökçe, Başkan Şahin tarafından Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.