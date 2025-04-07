MHP, Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada şikayetten vazgeçti

MHP'li Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Şubat 2020 tarihinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde 'Suç ve suçluyu övme' suçunu işlemesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdiklerini belirterek, "14.05.2023 tarihinde yapılan 28'inci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimleri ile milletvekili sıfatının sona ermesiyle birlikte sanık Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iddianame düzenlenmiş olup, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlamış ve duruşması 10 Nisan 2025 tarihine bırakılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürütülen kararlı politikaya' paralel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sözlü olarak dile getirdiğimiz şikayetten vazgeçme hususunun bir dilekçeyle mahkemesine sunulması talimatını vermiştir" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye de açıklamasında yer verdi.