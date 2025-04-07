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Trump'tan Çin'e yüzde 50 ek tarife uygulama tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 18:54, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 18:56
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Trump'tan Çin'e yüzde 50 ek tarife uygulama tehdidi

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik uzun vadeli suistimalinin ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti.

Trump, Çin'in halihazırda rekor düzeyde olan gümrük tarifeleri, parasal olmayan tarifeler, şirketlerin sübvansiyonu ve uzun vadeli büyük para birimi manipülasyonuna ek olarak yüzde 34 oranında misilleme tarifeleri duyurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Çin'e Ek Gümrük Vergisi Uygulaması

Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak. Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakerelerin derhal başlayacağını ifade etti.

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