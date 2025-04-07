İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,95 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,38 arttı.

Yıllık Artış Oranı

Bir önceki yılın mart ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 51,95 olarak gerçekleşti.

Ortalama Yaşam Maliyeti

Mart ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.032 lira arttı.

Bebek Bezi Ürünlerinde Artış

Bebek bezi ürünleri yıllık bazda yüzde 55,88 oranında arttı.

Temel Tüketim Maddeleri

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın mart ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 55,88 artış oranı ile bebek bezi ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.