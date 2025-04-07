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İki ilçe Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Balıkesir Temsilcisi Abdulbahri Batur, Balıkesir ve çevresini uluslararası düzeyde tanıtacak çok önemli projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Kurumlarımızın desteğiyle bu projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 19:10, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 19:11
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İki ilçe Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

Göreve henüz bir ay önce getirildiğini hatırlatan Batur, Balıkesir'in gastronomi alanında son derece zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyeli dünyaya tanıtmak için özel çalışmalar planladıklarını söyledi.

Seyit Onbaşı'ya Minnet: 275 Kiloluk Tahinli Ekmek Projesi

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi olan Havran'da, onun kaldırdığı 275 kilogramlık mermiden ilham alınarak aynı ağırlıkta tahinli ekmek yapılacak. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un destek verdiği bu proje ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hedefleniyor. Batur, "Seyit Onbaşı'ya olan minnettarlığımızı bu anlamlı proje ile göstermek istiyoruz" dedi.

Burhaniye'den Dünya Rekoru: 1400 Meze

Bir diğer rekor projesi ise Burhaniye'de hayata geçirilecek. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in desteklediği proje kapsamında tam 1400 çeşit meze hazırlanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak.

Bahri Batur, "Bu projeler sadece gastronomik değil, aynı zamanda kültürel tanıtım açısından da büyük önem taşıyor. Hem Havran'ın hem de Burhaniye'nin adını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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