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Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek

Türkiye'de her yıl binlerce çift evleniyor. Artan maliyetler karşısında, yeni ekonomik düğün modeli çiftlerin yükünü hafifletiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 19:38, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 19:39
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Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek

Düğün sezonu yaklaşırken maliyetler de arttı. Birçok kişi artık sadece nikah yapmayı tercih ederken yeni evleneceklerin yükünü hafifletmek için yeni bir düğün modeli hazırlandı. Normal düğünlerin yarı fiyatında olan bu uygulamayla çiftler nikah sonrası kısa bir düğün töreni yapabiliyor.

Ekonomik Görüşündeler

Türkiye'de her yıl 600 bine yakın çift evleniyor. Düğün salonu işletmecileri bu yöntemin hem kendileri hem de çiftler açısından daha ekonomik olduğu görüşünde. İstanbul Düğün Salonları İşletmeciliği Odası Başkanı Adem Sönmez, "İki saatlik cumartesi 13.00-17.00 arası pazar günü de 13.00-17.00 arasında iki saatlik formatta düğünün mini halini getirdik." dedi.Düğün mekanı işletmecisi Hakan Karakurt ise çiftlere yüzde 50 oranında kar kazandıracak bir uygulama olduğunu dile getirdi. Karakurt, "Cumartesi ve pazar günleri gündüzleri bir program yaparken belki iki program yaparak sektörümüze faydalı olmayı bekliyoruz." dedi.

Yüzde 69 Oranında Artış

2024'te evlenmenin maliyeti yüzde 69 arttı. Üstelik kına, nişan, balayı ve takı ücretleri bu yüzdeye dahil değildi. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, fiyatların düşebilmesi için KDV oranlarının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesini talep ediyor.

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