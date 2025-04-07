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Gabar petrolü çocukların meslek tercihini değiştirdi

Gabar Dağı'nda çıkarılan petrol, Akçay'daki çocukların meslek tercihlerini etkiliyor. Artık mühendislik, öğretmenlik ve doktorluk kadar popüler.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 21:35, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 21:32
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Gabar petrolü çocukların meslek tercihini değiştirdi

Şırnak'ta, petrol üretimi yapılan Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan Akçay'da çocukların meslek tercihlerinde mühendislik ön plana çıkmaya başladı. Her gün 80 bin varil petrolün çıkarıldığı bölgede Akçay'da çocukların meslek tercihlerinde daha önce doktorluk ve öğretmenlik yer alırken, artık mühendislik öne çıkıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi ile birlikte Gabar'da yaşanan dönüşüm dikkat çekiyor.

Gabar Dağı ve Eğitimde Dönüşüm

Gabar Dağı'nın yamaçlarında yer alan Akçay'da bulunan General Selahattin Uğurlu İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin proje ödevlerinde petrol üretimiyle ilgili konular işleniyor. Yabancı dil derslerinde Gabar ile ilgili sunumlar yapılıyor. Sınıf öğretmeni Hatice Altın, birçoğu mühendis olan Gabar çalışanlarının çocukların umudu olduğunu söyleyerek, "Tek hayalleri öğretmen, doktor, asker olmaktı. Çocuklarımız artık mühendis de olabileceklerini söylüyor" dedi.

Gabar ile Gelen Huzur ve Kardeşlik

Okul Müdürü Rıdvan Acer, Gabar ile başlayan huzur ve kardeşliğin tüm bölgeye hakim olduğunu ifade ederek, çocukların, yaşadıkları bölgede mühendis olarak çalışmak istediklerini belirtti.

Tahin Değirmeni Yeniden Çalışıyor

Kumçatı'da terör nedeniyle kapalı olan 154 yıllık tahin değirmeni de artık dönüyor. Aile yadigarı olan değirmenin işletmecisi Misbah Demir, yerli susamlarla taş değirmende üretilen coğrafi işaretli Kumçatı tahininin artık Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığını söyledi.

Gabar'ın Ekonomik Katkısı

Gabar, ülke ekonomisine yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağlıyor. Bu yıl içinde 100 bin varil günlük petrol üretimi hedeflenen bölgenin Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.

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