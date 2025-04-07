Ehliyet kursunda öğrenci-öğretmen kavgası

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan ehliyet sınavı sahasında meydana geldi. Ehliyet almak isteyen öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebeple öğretmenine hakaret etti. Duruma sinirlenen öğretmen ile öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sonlandı.