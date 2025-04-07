Trafik kazasında yaralanan öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan öğretmen 4 aylık yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kaza, 21 Aralık 2024 yılında Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Seydiler Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'nda görev yapan
Rehber Öğretmeni Ömer Yaman geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Kastamonu
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Yaman, yaklaşık 4 aydır yoğun
bakım ünitesindeki yaşam mücadelesine yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Ömer Yaman'ın cenazesi, bugün öğlen namazına müteakiben Ağlı Merkez Camii'nde
kılınacak cenaze namazının akabinde Kırlardere köyünde defnedileceği öğrenildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Öğretmenimize Allah'tan rahmet, eğitim camiamıza, ailesine başsağlığı dileriz" dedi.