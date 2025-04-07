Trafik kazasında yaralanan öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 21 Aralık 2024 yılında Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydiler Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'nda görev yapan Rehber Öğretmeni Ömer Yaman geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Yaman, yaklaşık 4 aydır yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

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