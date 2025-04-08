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Bir kent tedirgin! Apartmanlara bile giriyorlar

Erzincan'da başıboş köpek sorunu vatandaşları tedirgin ediyor. Apartmanlara bile girdiği belirlenen köpeklerle ilgili yetkililerden yardım bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 08:16, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 10:26
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde vatandaşlar başıboş köpeklerden dertli.

İlçede apartmanlara bile girdiği belirlenen köpekler nedeniyle günlük hayat olumsuz etkileniyor. İlçe sakinleri çocukları konusunda endişeli olduklarını söylerken, köpeklerin geceleri yoğun havlamalarından dolayı uyku sorunu bile yaşandığını dile getirdi.

Vatandaşlar, sorunun çözümü adına Erzincan Valiliği'nden destek beklediklerini belirtti.

İlçede sokak köpeklerinin vatandaşların günlük hayatını ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlardan Hasan Başar konuyla ilgili şunları söyledi:

"Erzincan'ın Tercan ilçesinde özellikle Atatürk Mahallesi TOKİ Küme Evleri bölgesinde ve ilçe genelinde giderek artan başıboş sokak köpekleri sorunu, vatandaşlarımızın günlük hayatını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Söz konusu hayvanlar zaman zaman apartmanlara girerek çevreye rahatsızlık vermekte, çocuklarımızın sokakta güven içinde oynamasını engellemekte, geceleri ise yoğun havlamalar nedeniyle halkın uykusunu bölmektedir. Bu durum, özellikle yaşlılar, çocuklar ve sabit geliri olan aileler için ciddi bir kaygı kaynağı haline gelmiştir.

"VALİLİĞİN DESTEĞİNİ BEKLEMEKTEYİZ"

Ayrıca, çevre il ve ilçelerden Tercan'a çok sayıda sahipsiz ve hastalıklı köpeğin bırakıldığına dair elimizde video kayıtları da bulunmaktadır. Bu durum hem halk sağlığı hem de güvenliği açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Gerekli önlemlerin alınmasını ve ilgili kurumların bu konuda koordineli şekilde çalışmasını yetkililere arz ederim. Bu sorunun çözümü adına Erzincan Valiliği'nin desteğini beklemekteyiz. Mahalle halkı olarak gereğini arz ederiz."

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