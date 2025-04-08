Yanlış Haberle Wall Street'te 2,4 Trilyon Dolar Artış

Wall Street, 8 Nisan 2025'te sosyal medyada yayılan yanlış bir haberle tarihi bir dalgalanma yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin dışındaki ülkelere yönelik gümrük vergilerini 90 gün askıya almayı düşündüğüne dair asılsız haber, yalnızca 10 dakika içinde hisse senetlerine 2,4 trilyon dolar ekledi. Beyaz Saray'ın iddiayı yalanlamasıyla aynı para neredeyse anında buharlaştı. Olay, yüksek frekanslı algoritmik işlemlerin ve teyitsiz bilgilerin piyasayı nasıl çalkalayabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Wall Street'te Tarihi Finansal Şok

Wall Street, 8 Nisan Salı günü sabah saatlerinde tarihi bir finansal şokla sarsıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir haberin ardından S&P 500 endeksi yüzde 4,7'lik bir düşüşten ani bir dönüşle yüzde 3,4 artış yaşarken, yalnızca 10 dakika içinde hisse senedi piyasalarına 2,4 trilyon dolar eklendi. Ancak bu hızlı yükseliş, yanlış haberin ortaya çıkmasıyla 23 dakika içinde geri alındı ve piyasalar neredeyse başladığı noktaya döndü.

Yanlış Haber ve Algoritmik Tepkiler

Olayın fitilini ateşleyen ise sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) "Walter Bloomberg" adlı anonim bir hesabın yaptığı paylaşımdı. Hesap, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in, Başkan Trump'ın Çin dışındaki ülkeler için gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya almayı düşündüğünü söylediğini iddia etti. Bu haberin ardından algoritmik alım emirleri devreye girdi ve piyasalar yükselişe geçti.

Beyaz Saray Yalanladı, Piyasalar Tersine Döndü

Yaygın takipçi kitlesine sahip Walter Bloomberg hesabının ardından, haber birkaç dakika içinde CNBC tarafından canlı yayında dile getirildi. Saat 10:15 civarında yapılan bu anons sonrası Reuters da haberi geçerek iddiayı daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ancak saat 10:20'den sonra Beyaz Saray'dan gelen yalanlama, haberin asılsız olduğunu ortaya koydu. S&P 500 endeksi saat 10:41 itibarıyla kazançlarının tamamını geri vererek yeniden düşüşe geçti.

Hataların Kabulü

Reuters ve CNBC kısa süre içinde hatalarını kabul etti. Reuters, "CNBC kaynaklı manşeti temel alarak bir haber yaptık. Beyaz Saray tarafından yalanlanınca haberimizi geri çektik ve hatamızdan ötürü üzgünüz" açıklamasında bulundu. CNBC ise, "Piyasa hareketlerini anlık olarak izlerken teyitsiz bir bilgiyi yayınladık ve çok kısa sürede yayında düzeltme yaptık" dedi.

Yanıltıcı Haber Fox News Söyleşisinin Yanlış Anlaşılmasından Kaynaklandı

Olayın kaynağı, büyük olasılıkla Kevin Hassett'in aynı sabah Fox News'te katıldığı bir programdaki açıklamalarının yanlış yorumlanmasıydı. Hassett, Başkan Trump'ın 50'den fazla ülkeyle ticaret müzakeresi yürüttüğünü belirtti ancak herhangi bir vergi duraklaması planından doğrudan bahsetmedi.

Yatırımcının Umudu, Algoritmaların Hızına Yenildi

Yaşananlar, yatırımcıların piyasalarda rahatlatıcı haberler görmeye ne kadar istekli olduğunu ve algoritmik işlemlerin doğruluğu teyit edilmemiş manşetlere ne kadar hızlı tepki verdiğini açıkça gösterdi. CIA düzeyinde gizlilikle çalışan finansal analizciler dahi, böylesine kısa sürede gelen bu büyüklükte bir para akışının yalnızca "algoritmik panik"le açıklanabileceğini belirtiyor.