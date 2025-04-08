Tekirdağ'da iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 18 yaralı

Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki işçi servisi Veliköy Işıklar mevkiinde çarpıştı. Savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

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