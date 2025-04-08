Tekirdağ'da iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 18 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan 18 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 09:10, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 09:49
Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki işçi servisi Veliköy Işıklar mevkiinde çarpıştı. Savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.
Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 18 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.