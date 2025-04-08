Edirne ve Kırklareli'nde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 09:22, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 09:23
Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 9 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.