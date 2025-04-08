Edirne ve Kırklareli'nde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Okulların Yaz Tatili Öne Çekilmeyecek
Okulların Yaz Tatili Öne Çekilmeyecek
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Motorinde Büyük İndirim Bekleniyor...
Motorinde Büyük İndirim Bekleniyor...
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı
229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı
Bakan Bolat, BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi
Bakan Bolat, BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Edirne ve Kırklareli'nde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 09:22, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 09:23
Yazdır
Edirne ve Kırklareli'nde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 9 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber