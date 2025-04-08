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Rapçi 'Massaka' gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti, sosyal medya platformunda suçu ve suçluyu öven klip yayınladığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı. "Massaka" lakabını kullanan rapçi M.İ., kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Barış Boyun ile bağlantılı içerikler paylaştığı öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 09:28, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 09:34
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da cezaevinde bulunan B.B.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ekipler, Youtube adlı sosyal medya platformu üzerinde "massaka" lakabını kullanan M.İ. isimli bir rapçinin, örgüt lideri B.B. ile bağlantılı içerikler yayımladığını belirledi. Klipte suçu ve suçluyu öven ifadelere yer verildiği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheli M.İ. Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen rapçi Massaka'nın işlemleri sürüyor.

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