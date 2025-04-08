Rapçi 'Massaka' gözaltına alındı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheli M.İ. Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen rapçi Massaka'nın işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında ekipler, Youtube adlı sosyal medya platformu üzerinde "massaka" lakabını kullanan M.İ. isimli bir rapçinin, örgüt lideri B.B. ile bağlantılı içerikler yayımladığını belirledi. Klipte suçu ve suçluyu öven ifadelere yer verildiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da cezaevinde bulunan B.B.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

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