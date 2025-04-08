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Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi

500 bin TL'nin 1 aylık getirisi, TCMB'nin sıkı para politikasıyla birlikte yükselen faiz oranlarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 09:52, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 09:53
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Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayında aldığı kararlarla birlikte sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajı piyasalarca net şekilde algılandı. Bu doğrultuda mevduat faizleri nisan ayının ikinci haftasında yeniden yükselişe geçti. Faiz oranları yüzde 49 seviyesine dayanırken, 500 bin TL'lik birikimin 1 aylık getirisi yatırımcıların odağına yerleşti.Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürme kararlılığı, mevduat faizlerini yukarı taşıdı. Nisan ayının ikinci haftasında faiz oranları yüzde 49'a kadar yükselerek, psikolojik sınır olan yüzde 50'ye yaklaştı.

Aylık Kazanç Ne Kadar?

Ortalama yüzde 49 faiz oranı ve 32 günlük vade üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 500 bin TL'nin brüt getirisi yaklaşık 21.800 TL seviyesine ulaşıyor. Net kazanç ise stopaj oranına göre farklılık gösteriyor.Stopaj kesintisi sonrası net kazanç, yaklaşık 18.500-19.000 TL aralığında şekilleniyor.

En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar

  • Fibabanka (Kiraz Hesap): Yüzde 49,00
  • ON Dijital (ON Plus): Yüzde 48,50
  • QNB Finansbank (Kazandıran Hesap): Yüzde 48,00
  • Anadolubank (Renkli Hesap): Yüzde 48,00
  • Alternatif Bank (VOV Hesap): Yüzde 48,00

Bu oranlar çoğunlukla 32 günlük vadeler için geçerli oluyor. Bazı bankalarda dijital bankacılık kanalları aracılığıyla sunulan kampanyalarla birlikte uygulanıyor.Yatırımcılar, yüksek enflasyon karşısında mevduat ürünlerini alternatif getiri aracı olarak değerlendirirken, faizlerdeki yönelim ve TCMB politikaları dikkatle izleniyor.

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