Ticaret Bakanlığı açıkladı! Entegratörlük başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan entegratörlük yetkisi almayanlar için başvuru süresi uzatıldı. Konuya yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

18 Eylül 2024 tarihindeki tebliğ ile Bakanlıktan entegratörlük yetkisi almayanların hizmet sağlayıcı adına ticari elektronik iletilere ilişkin hiçbir işlem tesis edemeyecekleri ve İleti Yönetim Sistemi üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecekleri hükme bağlanmıştı.

Yeni tebliğle entegratörlük yetkisi almak için başvuru süresi üç ay uzatılırken, Bakanlık da bu süreyi üç aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.