Dolmuşta taciz! Yöntemi pes dedirtti, ekipler kıskıvrak yakaladı
Ankara'da olmuşta genç bir kızı taciz eden ve telefon numarasını gösteren şahıs, gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.
7 Nisan Pazartesi günü Sincan-AŞTİ güzergahında seyir halindeki bir dolmuşta iğrenç bir olay meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
TELEFON NUMARASINI GÖZÜNE SOKMUŞ
Yapılan incelemelerde kimliğinin H.Ü. olduğu saptanan kişinin dolmuşta seyahat eden genç kıza önce rahatsız edici şekilde baktığı, ardından da telefon numarasını göstererek tacizde bulunduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli H.Ü., Etimesgut ilçesinde bulunan adresinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.Ü.'nün hakkında yapılan araştırmada cinsel taciz de dahil olmak üzere birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.