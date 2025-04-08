Bahçeli 68 Gün Sonra Bugün Meclis'te Konuşacak Mı?

MHP lideri Bahçeli'nin bugün herhangi bir konuşma yapması beklenmiyor.

Gözler Bahçeli'nin yapacağı ilk konuşmaya çevrilmişken, Anadolu Ajansı'nın gündem özetinde bu hafta da MHP'nin grup toplantısına yer vermediği görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Nisan Pazar günü Alparslan Türkeş'in kabrine yaptığı ziyaretin ardından 66 gün sonra ilk kez görüntü vermişti. Bahçeli'nin mesaisine başladığı kaydedildi.

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