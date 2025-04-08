62 yıl hapis cezası vardı! Saklandığı evde yakalandı
Kütahya'da 4 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Emine Dilek K., saklandığı evde yakalandı. Emine Dilek K.'nin 85 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 10:14, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 10:11
Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine Dilek K.'nin (43) Fatih Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.
Adrese yapılan baskın sonucu yakalanan firari kadın, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
85 SUÇ KAYDI VAR
Firari hükümlünün, "nitelikli dolandırıcılık", "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 85 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emine Dilek K.'nin suç işlemeye devam ettiği ve 18 ilden de 38 aranma kaydının bulunduğu bildirildi.