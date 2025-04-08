Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'de yapılan rutin denetimlerde Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığını belirledi.

Ekiplerin incelemesi sonucu hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.

Çevre kirliliğine neden olan Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı.

İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.