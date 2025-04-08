TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, mart ayında yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağlayan araç Euro oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak yapılan hesaplamada, Euro yüzde 4,42 oranında reel getiri sağladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise bu oran yüzde 3,83 olarak kaydedildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 2,90, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, brüt mevduat faizi yüzde 1,27 ve Amerikan doları yüzde 0,64 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise yüzde 1,90 oranında değer kaybetti.

TÜFE ile hesaplandığında ise külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 endeksi yüzde 1,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,69 ve Amerikan doları yüzde 0,07 oranında reel getiri sundu. Buna karşılık, DİBS yatırımcısına yüzde 2,46 oranında kayıp yaşattı.

Üç ve altı aylık değerlendirmede en çok kazandıran külçe altın

Üç aylık değerlendirmeye bakıldığında, külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunan araç oldu. Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 10,90, TÜFE'ye göre ise yüzde 8,05 oranında reel kazanç sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,40 oranında en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Altı aylık dönemde külçe altın, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alındığında yüzde 13,83; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 6,83 oranında reel getiri sundu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 5,99, TÜFE'ye göre ise yüzde 11,77 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık bazda da altın önde

Yıllık değerlendirmede de külçe altın yine ilk sırada yer aldı. Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 22,20, TÜFE'ye göre ise yüzde 9,28 oranında reel getiri sağlayarak diğer yatırım araçlarını geride bıraktı.

Bu dönemde Yİ-ÜFE'ye göre, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,70 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,18 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Buna karşılık, Amerikan doları yüzde 6,23, Euro yüzde 6,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,70 oranında değer kaybetti.

TÜFE esas alındığında ise sadece mevduat faizi (brüt) yüzde 0,78 oranında reel getiri sunarken; DİBS yüzde 5,05, Amerikan doları yüzde 16,14, Euro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.