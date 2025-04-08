Okulların Yaz Tatili Öne Çekilmeyecek
Okulların Yaz Tatili Öne Çekilmeyecek
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Motorinde Büyük İndirim Bekleniyor...
Motorinde Büyük İndirim Bekleniyor...
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı
229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı
Bakan Bolat, BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi
Bakan Bolat, BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre mart ayında finansal yatırım araçları arasında en yüksek aylık reel getiri enflasyon ile indirgendiğinde yüzde 3,83 oranlarıyla Euro'da gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 10:56, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 10:57
Yazdır
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, mart ayında yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağlayan araç Euro oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak yapılan hesaplamada, Euro yüzde 4,42 oranında reel getiri sağladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise bu oran yüzde 3,83 olarak kaydedildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 2,90, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, brüt mevduat faizi yüzde 1,27 ve Amerikan doları yüzde 0,64 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise yüzde 1,90 oranında değer kaybetti.

TÜFE ile hesaplandığında ise külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 endeksi yüzde 1,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,69 ve Amerikan doları yüzde 0,07 oranında reel getiri sundu. Buna karşılık, DİBS yatırımcısına yüzde 2,46 oranında kayıp yaşattı.

Üç ve altı aylık değerlendirmede en çok kazandıran külçe altın

Üç aylık değerlendirmeye bakıldığında, külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunan araç oldu. Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 10,90, TÜFE'ye göre ise yüzde 8,05 oranında reel kazanç sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,40 oranında en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Altı aylık dönemde külçe altın, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alındığında yüzde 13,83; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 6,83 oranında reel getiri sundu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 5,99, TÜFE'ye göre ise yüzde 11,77 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık bazda da altın önde

Yıllık değerlendirmede de külçe altın yine ilk sırada yer aldı. Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 22,20, TÜFE'ye göre ise yüzde 9,28 oranında reel getiri sağlayarak diğer yatırım araçlarını geride bıraktı.

Bu dönemde Yİ-ÜFE'ye göre, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,70 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,18 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Buna karşılık, Amerikan doları yüzde 6,23, Euro yüzde 6,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,70 oranında değer kaybetti.

TÜFE esas alındığında ise sadece mevduat faizi (brüt) yüzde 0,78 oranında reel getiri sunarken; DİBS yüzde 5,05, Amerikan doları yüzde 16,14, Euro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber