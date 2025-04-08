Mersin'de halden 700 kilo karpuz çalındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde bulunan Hasan İnan'a ait iş yerine gece kamyonetle gelen bir şüpheli, yaklaşık 700 kilogram karpuzu araca yükleyerek çaldı.

İş yeri sahibi, sabah geldiğinde karpuzların olmadığını fark etti.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasını inceleyen İnan, hırsızlığı görünce durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahsın kamyoneti ile karpuzların bulunduğu yere geri geri yanaştığı ve araçtan inerek tek tek karpuzları yüklediği yer aldı.

"GİDEN MAL ORTALAMA 50 BİN TL TUTUTOR"

Hırsızlık olayına şaşıran iş yeri sahibi Hasan İnan, karpuzları göremeyince güvenlik kameralarını incelediğini söyledi.

İnan,

"Güvenlik kamerasına baktığımda yabancı bir araç geri geri yanaşmış ve 700 kilograma yakın karpuz götürmüş. Karpuz burada değerli bir meyve, ortalama giden mal 50 bin TL tutuyor."

dedi.