Dolar/TL Güne Yatay Başladı: 38,0030 Seviyesinde

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,0030 seviyesinden işlem görüyor. Dün 38,0730-37,8250 bandından hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9890'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,0030 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 41,7450'den ve sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 49,5870'ten satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 102,9 seviyesinde bulunuyor.

Tarife Restleşmelerinin Etkisi

Dünya genelinde tarife restleşmelerinin oluşturduğu satış baskısının etkileri varlık fiyatları üzerinde hissedilmeye devam edilirken, bazı ekonomilerin ABD ile müzakerede istekli olması fiyatlamalarda öne çıkıyor. ABD tarifelerinin müzakerelerine yönelik birçok ülke, dün ABD tarafına heyetler göndereceğini açıklarken, konuya ilişkin haber akışı pay piyasalarında risk algısının bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

ABD Ekonomisine Etkileri

Öte yandan, Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin ABD'de fiyatlara artırıcı etki yaparak paralelinde enflasyonist baskıları canlı tutacağından da endişe edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine yönelik soru işaretleri devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri Fed'in yıl genelinde toplamda 4 faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlenirken, ABD'de perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde değişikliğe sebep olabileceği düşünülüyor.Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin destek, 103,5'in direnç olarak öne çıktığını aktardı.