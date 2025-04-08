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Bakan Bayraktar: Potansiyelimizi tam olarak kullanmak istiyoruz

Bayraktar, yenilenebilir enerji ve madencilikteki reformlarla Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini belirtti. Yatırım çekme stratejileri açıklandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 12:55, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 12:56
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Bakan Bayraktar: Potansiyelimizi tam olarak kullanmak istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sadece enerji alanına yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin enerjide arz güvenliğini güvence altına almak ve ithalat bağımlılığını azaltmak için enerji kaynaklarının tamamını kullanmayı amaçladığını belirtti.

Enerji Politikaları ve Yatırımlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, enerji ve madencilik politikalarına ilişkin, "Türkiye'de enerji alanında piyasa yapılarını değiştirmek için pek çok reform yaptık. Bu reform paketini yaklaşık 25 yıl önce başlatıp enerji alanında birçoğunu başarıyla hayata geçirdik ve bu sayede sadece enerji alanına yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardık." dedi.

Enerji ve Madencilikte Karşılaşılan Zorluklar

Türkiye'de enerji ve madencilik alanında pazarda karşı karşıya kalınan iki büyük zorluk olduğunu ifade eden Bayraktar, "Birincisi, ne yazık ki, ithal kaynaklara büyük ölçüde bağımlıyız. Bu da Türkiye'yi makroekonomik açıdan oldukça savunmasız hale getiriyor. 2022'de metal, petrol, doğal gaz, kömür ve mineraller gibi enerji kaynaklarında yaklaşık 100 milyar dolarlık ithalat yaptık. Her yıl bu kaynakları ithal etmek için bu tutarı ödüyoruz." diye konuştu.

Arz Güvenliği ve Yenilenebilir Enerji

Bayraktar, enerji alanında arz güvenliği sıkıntısına ilişkin, "Arzı güvence altına almak ve aynı zamanda ithalat bağımlılığımızı azaltmak için amacımız yenilenebilir enerji, kömür ve mineraller gibi enerji kaynaklarımızı tamamen kullanmak. Potansiyelimizi tam olarak kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maden Kaynakları ve Stratejiler

Türkiye'nin maden kaynakları açısından en zengin çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Bayraktar, söz konusu kaynakları kullanmak için çok kapsamlı bir plan ve strateji ortaya koyduklarını ve bunu sanayi ile birleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Yenilenebilir Enerji Üretimi

Bayraktar, tüm değer zincirine odaklandıklarına işaret ederek "Örneğin yenilenebilir enerji alanında, sadece güneş ve rüzgardan elektrik üretmeye odaklanmıyoruz, aynı zamanda rüzgar türbinleri ve fotovoltaik paneller üretmeye de odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Çevreye Duyarlı Projeler ve Yatırımlar

Madencilik sektörüne yabancı yatırımcıları çekmek için çevreye duyarlı projelerin olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bu alanda sağlık ve güvenlik konusuna da büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Reform Paketleri Üzerinde Çalışmalar

Bayraktar, Türkiye'de madencilik sektörüne sermaye çekmek ve ruhsatlandırma işlemlerini mümkün olduğunca basit ve kolay hale getirmek üzere bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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