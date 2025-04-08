İklim Kanunu Teklifi Meclis'te Tepkiyle Karşılandı

CHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'li milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi öngörülen İklim Kanunu Teklifi'nin geri alınmasını talep etti.

İklim Kanunu Teklifi'ne Eleştiriler

Muhalefet partilerine mensup bir grup milletvekili, Meclis'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, İklim Kanunu Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulundu. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, düzenlemenin, iklimle alakası olmadığını; Türkiye'nin, Avrupa'nın ve birçok ülkenin çöplüğü haline getirilmek istendiğini öne sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, teklifle sermayeye kar sağlamanın hedeflendiğini iddia etti. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, teklifin, karbon piyasasını düzenlemeye yönelik olduğunu söyleyerek, halkın gerçekten ihtiyaçlarını karşılayacak bir iklim kanun teklifi hazırlanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Türkiye'deki iklim politikasını eleştirerek, teklife "ret" oyu vereceklerini bildirdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da kanun teklifini eleştirdi. DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, iklim krizinden en çok kadınların etkileneceğini savunarak, teklifte toplumsal cinsiyet, kadın ve halktan yana hiçbir şey olmadığını ileri sürdü. Söz konusu milletvekilleri, düzenlemenin geri alınmasını istedi.