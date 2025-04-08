Genç dansçının şüpheli ölümü!

Şüpheli olay Serdivan ilçesinde meydana geldi.

30 yaşındaki dansçı T.T.'den haber alamayınca evine giden arkadaşları genç kadını hareketsiz halde buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR İHTİMALİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.