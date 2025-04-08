Tavuk Döner Üzerine Çiğ Et Ekleme Skandalı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir dönercide, pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ et eklenmesi sosyal medyada tepki topladı. İnceleme başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 14:27, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 14:28
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, tavuk döner satışı yapılan işletmede, bir çalışan, pişmiş etin üzerine çiğ et eklerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sapanca'da tavuk döner satışı yapılan iş yerinde bir çalışan, pişmiş etin üzerine taze et eklerken görüntülendi. Cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sapanca Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün Müdahalesi
Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri işletme hakkında tutanak tuttu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de işletmedeki tavuk dönerden numune alarak teste gönderdi. Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.