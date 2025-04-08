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15 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 45 Gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı araçları 'change' yöntemiyle piyasaya süren 45 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 50 milyon TL olan araçlar ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 14:35, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 14:35
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15 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 45 Gözaltı

Samsun merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gümrük kaçağı TIR ve otomobilleri **'change'** yöntemiyle piyasaya sürdükleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeli çalışma kapsamında; farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ya da enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilip, Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı 15 TIR, 6 dorse ve 2 otomobil ile **'change'** yapıldığı belirlendi.

Piyasa Değeri Yaklaşık 50 Milyon TL Olan Araçlar

Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan araçları bu yöntemle piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun merkezli İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir'de, bugün saat 06.00 sıralarında, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda **'change'** yapıldığı değerlendirilen 1 çekici, yakalama ve haciz kaydı bulunan 1 çekici ile 1 dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı, firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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