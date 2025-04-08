Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
Denizli Merkezeefendi'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 15:20, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 15:15
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında O.S'nin ikamet ettiği adres ve iş yerine baskın yaptı.
Operasyonda, 3 kilogram kubar esrar, piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 13 piyade tüfeği mermisi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.