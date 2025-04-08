Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında O.S'nin ikamet ettiği adres ve iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda, 3 kilogram kubar esrar, piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 13 piyade tüfeği mermisi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.