İstanbul'da güpegündüz dehşet! Tartıştığı kadının bindiği taksiye ateş açtı

İstanbul'da gündüz vakti yaşananlar görenleri dehşete düşürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Mart Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen silahla ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde ticari taksi sürücüsünün saat 06.30 sıralarında bir kadın yolcuyu adrese bıraktığı, yaklaşık bir saat sonra kadını tekrar almak üzere aynı noktaya geldiği görüldü. Taksinin geldiği sırada kadının bir erkekle tartıştığı belirlenirken, kadının taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı, tartıştığı erkeğin ise araca doğru ateş açtığı görüldü.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganın ateş açtığı an çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, tartışmanın ardından taksinin uzaklaştığı ve şüphelinin arkasından silahla ateş ettiği anlar görülüyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şahsın M.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.