Danıştay'dan MEB'in yönetici atama yönetmeliğine durdurma

Eğitim Gücü Sen'in açtığı dava sonucunda, Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Mart 2024 tarihli Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde yapılan bazı değişikliklerin yürütmesini durdurdu.Sendika tarafından Danıştay İkinci Daire'ye açılan dava kapsamında, özellikle yönetici adaylarının yüksek lisans ve doktora eğitimlerine ilişkin düzenlemeler ile değerlendirme formlarından cezalar kısmının çıkarılması ele alınmıştı.

Yüksek Lisans ve Doktora Alanı Ayrımı Kaldırıldı

Danıştay, yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerinde yer alan, diğer alanlarda doktora ve yüksek lisans yapan ifadelerinin yürürlükten kaldırılmasını hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu. Kararda, yönetici adaylarının lisansüstü eğitim yaptığı alanlara göre değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu karar, öğretmenlerin sadece belirli alanlarda değil, hangi alanda olursa olsun yapacakları yüksek lisans ve doktoraların dikkate alınması gerektiğini ortaya koydu.

Cezalar Bölümünün Kaldırılması da Hukuka Aykırı Bulundu

Danıştay ayrıca, yönetici seçiminde kullanılan EK-1 ve EK-2 değerlendirme formlarından H. CEZALAR başlığının kaldırılmasını da kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı bularak oybirliğiyle yürütmeyi durdurdu. Kararda, adayların ödülleri değerlendirildiği gibi geçmiş disiplin cezalarının da objektif bir kriter olarak değerlendirme formlarında yer alması gerektiği vurgulandı.

MEB'e Yeni Düzenleme Çağrısı

Karar sonrası açıklama yapan Eğitim Gücü Sen, Danıştay'ın açıkça hukuka aykırı bulduğu bu düzenlemelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni bir mevzuat düzenlemesi yapması gerektiğine dikkat çekti.Sendika açıklamasında, "Bu karar, öğretmenlerimizin ve yönetici adaylarımızın mağduriyetlerini azaltacak önemli bir gelişmedir. Eğitim Gücü Sen olarak, eğitim çalışanlarının tüm haklarını korumak için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz," ifadelerine yer verildi.Öte yandan, sendikanın iptal talebinde bulunduğu diğer maddelerle ilgili Danıştay süreci ise devam ediyor.

Eğitim Gücü Sen'in Açtığı Davada Danıştay Yönetici Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı için TIKLAYINIZ