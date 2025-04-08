Danıştay'dan MEB'in yönetici atama yönetmeliğine durdurma

Limonda Stokçunun Oyunu Ortaya Çaktı! İhracat Yasağı Tartışılıyor
Limonda Stokçunun Oyunu Ortaya Çaktı! İhracat Yasağı Tartışılıyor
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Neler Getiriyor?
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Neler Getiriyor?
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığa dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığa dava
Bakan Yumaklı: Yerli Üretim ve Teknoloji Desteklenmeli
Bakan Yumaklı: Yerli Üretim ve Teknoloji Desteklenmeli
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentileri Geriliyor
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentileri Geriliyor
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Motorinde Büyük İndirim Bekleniyor...
Motorinde Büyük İndirim Bekleniyor...
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı
229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı
Bakan Bolat, BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi
Bakan Bolat, BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

Danıştay'dan MEB'in yönetici atama yönetmeliğine durdurma

Danıştay, Eğitim Gücü Sen'in başvurusuyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetici atama yönetmeliğinde yaptığı bazı değişikliklerin yürütmesini durdurdu. Kararla birlikte, farklı alanlarda yüksek lisans ve doktora yapanlara yönelik ayrım ile değerlendirme formlarından "cezalar" bölümünün çıkarılması hukuka aykırı bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 15:28, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 16:00
Yazdır
Danıştay'dan MEB'in yönetici atama yönetmeliğine durdurma

Eğitim Gücü Sen'in açtığı dava sonucunda, Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Mart 2024 tarihli Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde yapılan bazı değişikliklerin yürütmesini durdurdu.Sendika tarafından Danıştay İkinci Daire'ye açılan dava kapsamında, özellikle yönetici adaylarının yüksek lisans ve doktora eğitimlerine ilişkin düzenlemeler ile değerlendirme formlarından cezalar kısmının çıkarılması ele alınmıştı.

Yüksek Lisans ve Doktora Alanı Ayrımı Kaldırıldı

Danıştay, yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerinde yer alan, diğer alanlarda doktora ve yüksek lisans yapan ifadelerinin yürürlükten kaldırılmasını hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu. Kararda, yönetici adaylarının lisansüstü eğitim yaptığı alanlara göre değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu karar, öğretmenlerin sadece belirli alanlarda değil, hangi alanda olursa olsun yapacakları yüksek lisans ve doktoraların dikkate alınması gerektiğini ortaya koydu.

Cezalar Bölümünün Kaldırılması da Hukuka Aykırı Bulundu

Danıştay ayrıca, yönetici seçiminde kullanılan EK-1 ve EK-2 değerlendirme formlarından H. CEZALAR başlığının kaldırılmasını da kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı bularak oybirliğiyle yürütmeyi durdurdu. Kararda, adayların ödülleri değerlendirildiği gibi geçmiş disiplin cezalarının da objektif bir kriter olarak değerlendirme formlarında yer alması gerektiği vurgulandı.

MEB'e Yeni Düzenleme Çağrısı

Karar sonrası açıklama yapan Eğitim Gücü Sen, Danıştay'ın açıkça hukuka aykırı bulduğu bu düzenlemelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni bir mevzuat düzenlemesi yapması gerektiğine dikkat çekti.Sendika açıklamasında, "Bu karar, öğretmenlerimizin ve yönetici adaylarımızın mağduriyetlerini azaltacak önemli bir gelişmedir. Eğitim Gücü Sen olarak, eğitim çalışanlarının tüm haklarını korumak için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz," ifadelerine yer verildi.Öte yandan, sendikanın iptal talebinde bulunduğu diğer maddelerle ilgili Danıştay süreci ise devam ediyor.

Eğitim Gücü Sen'in Açtığı Davada Danıştay Yönetici Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı için TIKLAYINIZ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber